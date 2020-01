BIT 2020, le Pro Loco pugliesi presentano “Puglia tutto l’anno”

Sarà presentata, la rivistaideata e realizzata dallein cui sono elencate. Alla presentazione, che si svolgerà nel padiglione di, prenderanno parte, presidente Unpli Puglia,, consigliere nazionale Unpli,, presidente onorario Unpli Puglia, e, assessore regionale all'industria culturale e turistica.Ogni mese fiere enogastronomiche, riti devozionali, concorsi, cortei storici, cerimonie di premiazione, escursioni, visite guidate e tanto altro ancota alla scoperta dei diversi e affascinanti territori di Puglia."La Puglia è da sempre stata una terra ricca di suggestioni, attrattiva, accoglienza! Le città, i monumenti, i paesaggi, le coste ne costituiscono gli attrattori turistici principali, al pari del ricco patrimonio immateriale di cui la nostra regione è depositaria", spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, La nostra regione è, sempre più, una delle mete più ambite dai turisti nazionali e internazionali: i dati numerici rendono conto di presenze turistiche in continua crescita anno dopo anno; le titolazioni dei portali di viaggio e dei tour operator, così come l'amplificazione degli investimenti sul nostro territorio ci consentono di affermare che l'azione volta a implementare l'accoglienza e a migliorare la qualità dell'offerta turistica è la base di un turismo responsabile, in grado di portare valore e di attivare meccanismi di fidelizzazione, di ritorno, rivolgendosi tanto al turismo nazionale e internazionale quanto a quello interno. È in questa direzione che si spinge l'azione delle Pro Loco"."L'operosità delle Pro Loco pugliesi, coordinate dall'Unpli Puglia, e la sinergia di intenti con Puglia Promozione e l'Assessorato regionale stanno portando ottimi risultati in termini di valorizzazione territoriale e di promozione delle eccellenze locali", aggiunge Lauciello."Le Pro Loco pugliesi hanno fatto un salto di qualità nel livello dei servizi offerti in questi ultimi anni. Da centri di informazione si stanno trasformando in centri propulsori della cultura locale, punti di contatto per sperimentare i territori pugliesi", dichiara l'assessore regionale Capone, "Ne è una dimostrazione il palinsesto ricco e interessante di attività che presentano e offrono a turisti e cittadini pugliesi e che proprio questa pubblicazione, Puglia tutto l'anno, a cura dell'Unpli Puglia, testimonia, snocciolando mese per mese gli appuntamenti con la tradizione e la cultura in Puglia. Quest'anno per la prima volta è in versione bilingue: italiano ed inglese. Le Pro Loco fanno parte di una rete virtuosa pubblico/privati che abbiamo costruito per attuare una nuova accoglienza in Puglia, così come programmato con il Piano Strategico Puglia365. Con il Piano ci siamo dati degli obiettivi: allungamento della stagione, turismo internazionale, miglioramento dell'accoglienza, innovazione e sostenibilità".L'orario della presentazione sarà ufficializzato la prossima settimana sul sito della fiera internazionaleL'Unpli Puglia illustrerà anche una serie di prodotti interregionali ideati e realizzati in stretta sinergia e in proficua collaborazione con comitati regionali Unpli limitrofi: "La strada da seguire e che da sempre Unpli Puglia persegue", spiega Lauciello, "è quella della cooperazione. Uniti verso un unico obiettivo: la crescita e lo sviluppo dei territori".