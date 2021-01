Social Video 5 minuti “Puglia on screen”, il progetto delle Pro Loco pugliesi

Un'azione di video-emotional marketing per promuovere il territorio regionale. Questo è ciò che ha pensato il comitato regionale delle Pro Loco Unpli di Puglia per la realizzazione di "Puglia on screen", una serie di video-racconti, di storytelling paesaggistico, artistico-culturale della Puglia attraverso video d'impatto emotivo.Si tratta di quattordici video, tante quante sono le delegazioni territoriali dell'Unpli Puglia, in grado di accattivare, attrarre l'attenzione del potenziale turista, ma anche di mostrare le bellezze delle diverse comunità agli stessi pugliesi."Un progetto voluto e condiviso da tutto il tessuto delle Pro Loco Unpli di Puglia", spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia, "soprattutto in questo periodo di restrizioni in cui tanto manca respirare l'aria delle nostre città, dei nostri borghi, delle nostre spiagge, delle nostre campagne. Frammenti salienti di ogni singola località, di folklore, tradizioni, pietanze che sapranno, grazie alla maestria di tecnici esperti di riprese e montaggi all'avanguardia, sensibilizzare alla bellezza e narrare, attraverso volti e immagini, il lavoro certosino e appassionato dei volontari delle Pro Loco di Puglia, custodi di cultura".