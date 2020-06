Sarà Raffaele Fitto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione

Sarà Raffaele Fitto il candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra. L'annuncio ufficiale è arrivato nella tarda mattinata di oggi attraverso una nota congiunta a firma dei leader nazionali dei partiti Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.Si raggiunge così, con non poche difficoltà, una sintesi tra i tre maggiori partiti della coalizione in un primo momento fermi su posizioni differenti.In particolare non si può dimenticare la posizione assunta dal direttivo regionale della Lega di individuare in Nuccio Altieri la figura da contrapporre a Michele Emiliano nella sfida per la presidenza della Regione. Un nome che ha letteralmente spaccato il partito provocando il dissenso della corrente che fa capo all'europarlamentare Andrea Caroppo.Nel vertice tra i leader nazionali dei partiti sono stati inoltre individuati i candidati alla presidenza delle regioni Marche, Campania e Toscana, rispettivamente Francesco Acquaroli, Stefano Caldoro e Susanna Ceccardi.«Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia» si legge nella nota congiunta dei tre partiti.