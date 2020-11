Covid - 19, parte il servizio di ossigeno terapia liquida domiciliare

Ossigeno Terapia Liquida Domiciliare Tutte le informazioni utili

Il Dipartimento Politiche della Salute comunica che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prescrivere l' ossigeno terapia liquida domiciliare, normalmente finora riservata ai medici specialisti: è infatti attiva la disposizione per la deroga.La prescrizione in deroga è anche sostitutiva dell'ossigenoterapia gassosa, è solo per i pazienti affetti da Covid 19 curati a domicilio ed è prevista fino al 31.1.2021.Gli assistiti potranno contare sul servizio di Home care a domicilio, con fornitura di bombole di ossigeno liquido, boccagli, erogatori, sondini, umidificatori ecc. con assistenza H24 da parte di personale qualificato messo a disposizione dalle ditte aggiudicatarie per l'installazione delle bombole regolazione flussi, formazione dei pazienti e manutenzione.La prescrizione avverrà su ricetta "rossa" cartacea – anche se è in fase di implementazione l'uso del formulario elettronico dedicato – e il medico indicherà il numero telefonico (numero verde) dell'azienda da contattare per avviare il servizio. La ditta entro massimo 12 ore dalla chiamata, compresi i festivi, consegna i prodotti e li installerà, ritirando la ricetta. Il paziente firmerà la bolla di consegna.In allegato brochure informativa.